Die ersten Schreiben seien am Montag (5. Mai) verschickt worden, mittlerweile wurden alle Vereine informiert. In Schweigen hüllte sich Dahlitz, wer genau noch nachbessern muss. Manche müssen größere Probleme lösen, andere kleinere, so der NOFV-Geschäftsführer. Kleinere sind beispielsweise, dass es einen Ansprechpartner für das jeweilige Stadion und dessen Infrastruktur braucht oder dass ein Tisch im Dopingkontrollraum steht. Über die endgültige Zulassung entscheidet das Verbandspräsidium auf Vorschlag des Spielausschusses voraussichtlich am 25. Juni.