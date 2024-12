Worum geht es? Laut der unterzeichnenden Vereine werden die Partien zu kurzfristig angesetzt, die "angemessene Planung und Organisation" der Spiele würde dadurch erschwert. So entstehe ein Mehraufwand, etwa was die Spieltagsabsicherung durch externe Dienstleister betrifft. Auch Fans und Unterstützer seinen davon betroffen. In der Gesamtheit führe dies zu einer Schwächung der wirtschaftlichen Grundlage der Vereine.