Über die Fortsetzung des Spielbetriebes im Jahr 2021 werden die verantwortlichen Ausschüsse unter Beachtung der politischen Entscheidungen und behördlichen Verfügungslagen befinden. Es werden Videokonferenzen stattfinden, um die Vereine in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, hieß es in einer Erklärung des NOFV. Über weitere Entscheidungen bzw. Vorgehensweisen will der Verband zeitnah informieren. Mit Hinweis auf die Regionalliga als Spielklasse mit professionellen Strukturen und 88 Prozent Vertragsspielern hatte der NOFV zunächst eine Wiederaufnahme der Spiele angestrebt, was zahlreiche Vereine kritisiert hatten.

So äußerten sich im Vorfeld der Präsidiumssitzung am Mittwoch (25.11.2020) Vertreter des ZFC Meuselwitz und des FC Carl Zeiss Jena angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen skeptisch über eine zeitnahe Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Regionalliga Nordost. "Wer den Lebensunterhalt mit dem Sport bestreitet, sollte eine besondere Behandlung bekommen, aber nur im Rahmen dessen, was die gesellschaftliche Situation hergibt", wurde Meuselwitz-Präsident Hubert Wolf in der "Thüringer Allgemeine" zitiert.



Chris Förster, Geschäftsführer vom FC Carl Zeiss Jena, hatte ebenfalls Zweifel geäußert, den Spielbetrieb im Dezember fortzusetzen. "Aus unserer Sicht wäre es vernünftig, sich zwischen Weihnachten und Neujahr erneut über die Lage auszutauschen und dann zu beschließen, wie es im neuen Jahr weitergehen soll", sagte Förster.



Auch Vorjahres-Meister 1. FC Lok Leipzig hatte sich für eine vorzeitige Winterpause und die Fortsetzung des Spielbetriebs im Januar öffentlich stark gemacht.