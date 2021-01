Die vergangenen Saison war nach dem 25. Spieltag abgebrochen worden, wobei der 1. FC Lok Leipzig mittels Quotientenregel zum Meister ernannt wurde. In den Aufstiegsspielen scheiterten die Sachsen am SC Verl. In der Saison 2020/21 steigt der Nordost-Meister direkt in die 3. Liga auf. Viktoria Berlin führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Verfolger VSG Altglienicke an.