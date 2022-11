113 von 119 Delegierten sprachen Winkler das Vertrauen auf dem NOFV-Verbandstag in Potsdam am Samstag (19.11.2022) aus. Seine Wahl galt als sicher, da er ohne Gegenkandidaten angetreten war.

Winkler sprach im Anschluss von einer "großen Verantwortung". Er freue sich "über das Votum und die Aufgabe in den nächsten vier Jahren", betonte aber auch, dass der Verband vor schwierigen Zeiten steht. "Wir erleben Zeiten, in denen der Sport in Sonntagsreden von der Politik gelobt wird. Aber wenn es darauf ankommt, dem Sport in Krisenzeiten zu helfen, nehmen viele Abstand von der Unterstützung. Wir müssen als Verband um das Überleben unserer Vereine in diesen schwierigen Zeiten kämpfen."