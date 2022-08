Winkler war im Januar 2021 zum Nachfolger des verstorbenen Erwin Bugar gewählt worden, im November 2022 stehen auf dem NOFV-Verbandstag Neuwahlen an.

Seine eineinhalb Jahre als kommissarischer Präsident bezeichnet der frühere Präsident des Landessportbundes Sachsen als "erfolgreiche Zeit". "Wir haben in der Krisenzeit rund um das Coronavirus zusammengehalten", sagte Winkler, "es war sicherlich keine einfache Zeit, und es sind Fehler passiert." So sieht Winkler in der Kommunikation noch Luft nach oben.