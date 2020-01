Fußball | Regionalliga Nordhausen-Präsident Kleofas: "Haben Fehler gemacht"

Nach langem Schweigen hat sich der Präsident des insolventen Regionalligisten Wacker Nordhausen zu Wort gemeldet. Die Sponsorensuche sei vergeblich gewesen, so Nico Kleofas. In der Regionalliga will er aber bleiben.