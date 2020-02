Eine gewisses Erstaunen verleugnet er allerdings nicht: "Auch für mich ist überraschend, in welcher Größenordnung ich die GmbH vorgefunden habe. Das habe ich für mich persönlich unter 'Emotion Fußball' abgebucht. Es gab einen Hauptgeldgeber, aber ich kann keine Namen nennen." Dabei handelt es sich um den Unternehmer Carlo Knauf. Staufenbiel geht davon aus, dass das Insolvenzverfahren am Ende dieser Spielzeit eröffnet wird. Er plant zur kommenden Saison ein "sauberes Konstrukt". Das Vereinspräsidium des FSV Wacker habe beschlossen, das Spielrecht für die Regionalliga zu beantragen. Das habe dann nichts mehr mit der GmbH zu tun, auch zum Insolvenzverfahren gäbe es rechtlich keine Berührungspunkte.

In Sachen Insolvenz zeigte sich Nico Kleofas selbstkritisch: "Das liegt in meiner Verantwortung, ich hätte es viel früher transparenter machen und sagen müssen: 'Passt auf, wir müssen gemeinsam noch den einen oder anderen Sponsor aktivieren'. Das habe ich versäumt."



Einen der wichtigsten Sponsoren, Carlo Knauf, nahm er ausdrücklich in Schutz: "Alles das, was Herr Knauf uns zugesagt hat, hat er auch immer erfüllt. Wir haben auch gewusst, dass es von ihm da nicht noch einmal extra etwas gibt, das war klar besprochen, ich habe das gewusst." Das Problem waren andere mögliche Sponsoren: "Wir hatten Anfang Dezember Zusagen von zwei weiteren Sponsoren, die uns zugesagt haben, uns zu unterstützen – das ist ausgeblieben. Und dann mussten wir zum Gericht gehen." Das sei in den vergangen elf Jahren immer wieder einmal eingetreten, aber in dieser Hinsicht habe er "sicherlich nicht zu Ende gedacht".