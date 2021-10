Choreo von BFC-Fans vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen die BSG Chemie. Bildrechte: Patrick Skrzipek

Spieler, Trainer und Betreuer der BSG waren im Zuge des Berliner 2:0-Sieges am 12. September von Heimfans im Sportforum Hohenschönhausen rassistisch beleidigt worden, zudem skandierten BFC-Anhänger antisemitische Parolen und bewarfen die Leipziger mit "gefährlichen Gegenständen", bestätigte der NOFV nun in seiner Urteilsbegründung die zunächst von den Gästen beklagten Vorfälle vor gut eineinhalb Monaten. "Ich bin in Deutschland geboren, bin hier aufgewachsen [...] und sage ganz ehrlich – sowas habe ich nicht verdient", unterstrich beispielsweise Chemie-Trainer Miroslav Jagatic damals in einem emotionalen Interview unmittelbar nach Abpfiff.



Der NOFV räumt dem Berliner Verein ein, 4.000 Euro – also 40 Prozent der Geldstrafe – direkt "für Maßnahmen gegen Rassismus, Rechtsextremismus oder Antisemitismus zu verwenden". Die Bewährungsstrafe hinsichtlich eines Heimspiels unter Ausschluss der Öffentlichkeit gilt bis 30. Juni 2022. Die Vollstreckung "erfolgt nur dann, wenn es innerhalb der Bewährungszeit zu einem schwerwiegenden Wiederholungsfall kommt", ergänzte der Verband in seiner Pressemitteilung.