Die Austragung des geplanten Aufstiegsrückspiels in Verl am 30. Juni wurde untersagt. Bildrechte: imago images/Matthias Koch

Das Aufstiegsrückspiel zur 3. Liga zwischen dem SC Verl und dem 1. FC Lok Leipzig darf wegen des Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh nicht wie geplant am 30. Juni in Verl stattfinden. Das teilte die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dem SC Verl nach Angaben von Sportvorstand Raimund Bertels am Mittwoch (24. Juni) mit. Bertels bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Neuen Wesfälischen".