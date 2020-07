Der FC Rot-Weiß Erfurt hat einen neuen Präsidenten. Der dreiköpfige Aufsichtsrat des Thüringer Traditionsvereins hat am Freitag (03.07.2020) Hans-Dieter Steiger als Präsident und Dr. Peter Kästner als seinen Stellvertreter benannt. Das bestätigte Aufsichtsratsmitglied Reike Meyer am Freitagnachmittag dem MDR.

Zuvor hatte sich der kommissarische Aufsichtsrat um Meyer, Dr. Steffen Böhm und Jochen Hofmann mehrheitlich für das neue Führungsduo ausgesprochen. Der MDR hatte bereits über die am Freitag anstehende Entscheidung berichtet. Als neues Präsidium könnten Steiger und Kästner in die Verhandlungen um das Oberliga-Spielrecht einsteigen. Steiger war bisher Vorsitzender des Ehrenrates - ein einflussreiches Gremium bei RWE. Denn: Weil der Ehrenrat aber über finanzstarke Mitglieder verfügt, gewann er den Machtkampf gegen den Aufsitchsrat und zwang ihn zum Rücktritt. Der aktuelle Aufsichtsrat wurde nur kommissarisch eingesetzt.



In der kommenden Woche sollen Steiger und Kästner nun beim Amtsgericht ins Vereinsregister eingetragen werden. Damit hätte Rot-Weiß Erfurt wieder ein handlungsfähiges Präsidium - erstmals seit März 2018.