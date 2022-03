Die Ambitionen, nach vielen Jahren in die Regionalliga zurückkehren zu wollen, unterstrich der Verein auch mit der Verpflichtung zweier Regionalliga-Akteure in der langen Winterpause. Alexander Dartsch kam aus Meuselwitz, Mark Depta vom Bonner SC. Zudem kehrte Knipser Kamil Popowicz zurück, nachdem feststand, dass es in der Oberliga sportlich weitergeht. Der Acht-Tore-Mann hatte sich zunächst in Richtung Heimat verabschiedet. Seit knapp drei Wochen ist er wieder da und heiß auf das Duell: "Wir sind richtig motiviert, das wird ein tolles Spiel, auch für die Fans, das Highlight für die Saison", sagte er in der "VFC-Fanlounge".