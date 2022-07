17 Spiele hatte der in Heiligenstadt geborene Hoch in der letzten Rückrunde für die Germania absolviert, sich dort etabliert. "In der Rückrunde war Ole bereits zu Germania Halberstadt ausgeliehen und sieht dort seine Zukunft. Wir wünschen ihm in Halberstadt viel Erfolg und für die Zukunft alles Gute", sagte Magdeburgs Sportchef Otmar Schork.

Ole Hoch mit Magdeburgs Trainer Christian Titz (v.l.) Bildrechte: imago images/Jan Huebner