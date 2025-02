Seit 2019 muss der Nordost-Meister der fünfgleisigen Fußball-Regionalliga in zwei von drei Jahren in die Relegation, während die Staffelsieger aus Südwest und West einfach direkt den Sprung in die 3. Liga feiern dürfen. Genauso benachteiligt sind Bayern und der Norden, die sich mit der ursprünglich als Übergangslösung eingeführten Regel widerwillig herumschlagen müssen.

Diese Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen West und Südwest auf der einen und Bayern, dem Norden und Nordosten auf der anderen Seite ist den Ostklubs schon länger ein Dorn im Auge. Jetzt ergreifen sie die Intiative. So laden 17 der 18 Nordost-Regionalligisten – nur Viktoria Berlin fehlt – am kommenden Mittwoch (12. Februar, 11 Uhr) zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ins Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz ein. In ihrem Schreiben heißt es ausdrücklich: "Gerechtigkeit für den Fußballosten jetzt – die Klubs kämpfen gemeinsam für eine große DFB-Regionalliga-Reform 2025!"