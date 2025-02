Hintergrund der Unzufriedenheit vieler Ostvereine ist, dass die Nordost-Staffel wie Bayern und der Norden nur alle drei Jahre einen direkten Aufsteiger in die 3. Liga hat und sonst in eine Relegation muss, während der Regionalliga-Meister im Westen und Südwesten jede Saison hochgehen kann.

Den letzten offenkundigen Streit in der seit Jahren schwelenden Diskussion gab es im Oktober 2022. Damals lehnte der NOFV den Wunsch der Klubs nach einem außerordentlichen DFB-Bundestag ab, auf dem sich die Ostvereine eine schnelle Lösung in der Frage erhofften. Der Verband begründete es mit dem besonderen Zeitdruck in einer komplexen Frage und fehlenden Mehrheiten. Damals kündigte der NOFV aber an, für den regulären DFB-Bundestag 2025 einen neuen Anlauf vorbereiten zu wollen. Im Herbst steigt dieser, doch die Ostklubs handeln nun scheinbar weitgehend auf eigene Faust.