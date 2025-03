Von außen könnte man es als eine Konkurrenzorganisation zum Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) verstehen, der in den Augen einer Klubs in den letzten Jahren kein verlässlicher Interessensvertreter war. So wollen es die Initiatoren aktuell aber nicht verstanden wissen. Denn das Ziel ist, am Montag (31. März) beim Aufstiegsgipfel mit dem NOFV in Berlin zu einem gemeinsamen Lösungsmodell für eine Regionalliga-Reform zu kommen. Gleichzeitig steht NOFV-Präsident Hermann Winkler jetzt unter Druck wie noch nie, konkrete Maßnahmen anzukündigen.