Er war einer der größten Gewinner der abgebrochenen Regionalliga-Saison. Pasqual Verkamp vom FC Carl Zeiss Jena nutzte die nur elf Viertliga-Partien für fünf Tore und eine Vorlage. So schoss sich der 23-Jährige in die Notizbücher von Profiklubs. Auch der HFC soll nachhaltiges Interesse gehabt haben. Den Zuschlag für den Stürmer erhielt nun aber Viktoria Berlin.

Muzzicato: "Er bringt ein brutales Umschaltspiel und Tempo mit"

Der Drittligaaufsteiger verkündete am Mittwoch (30. Juni) die Verpflichtung des 1,80 Meter großen Rechtsfuß'. Cheftrainer Benedetto Muzzicato bekommt damit seinen erklärten Wunschspieler. "Es ist kein Geheimnis, dass er sehr gefragt war nach dieser Saison. Er bringt etwas mit, was ich heutzutage manchmal etwas vermisse. Ich mag, wie er das Spiel erkennt, wie er Ballgewinne und Umschaltmomente antizipiert. Er bringt ein brutales Umschaltspiel und Tempo mit", wird Muzzicato in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Vertrag durch Corona ausgelaufen

Kurios an der Geschichte: Verkamp hatte nur wegen des Saisonabbruchs in der Regionalliga Nordost keinen Vertrag mehr in Jena. In seinem Einjahreskontrakt beim FCC gab es eine Leistungsoption, wonach sich sein Arbeitspapier bei 20 Einsätzen automatisch um ein Jahr bis 2022 verlängert hätte. Nur wegen der coronabedingten Einstellung des Spielbetriebs blieb der Stammspieler bei elf Saisonspielen stehen. Dadurch lief der Vertrag aus.

3. Liga großer Sprung für Verkamp

Der Sprung in die 3. Liga ist für Verkamp ein starkes Stück. Bis Sommer 2018 spielte er für Alemannia Haibach noch in der sechstklassigen Landesliga Bayern Nordwest, empfahl sich mit neun Toren und 18 Vorlagen aber für Regionalligist Viktoria Aschaffenburg. Bei den Unterfranken konnte er schließlich das Interesse von Carl Zeiss Jena wecken - und wird zukünftig eine Etage höher in der 3. Liga spielen.