Regionalligist FC Carl Zeiss Jena holt Paqual Verkamp zurück an die Kernberge. Der 24-jährige Stürmer kommt von Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin und erhält einen Zweijahresvertrag. In Jena hatte Verkamp in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2020/21 bereits gekickt, da in 13 Punktspielen sieben Tore erzielt. "Wir wissen, was wir an ihm haben und sind von ihm und seinen Qualitäten überzeugt. Er ist ein in der Offensive flexibel einsetzbarer Spieler", sagte Trainer Andreas Patz.