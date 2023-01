"Schön, dass die Sache in Sack und Tüten ist. Er ist 20 Jahre und auf vielen Positionen einsetzbar. Schön ist auch, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten", freute sich Cheftrainer Heiko Weber, der den Offensivmann bereits zwischen 2020 und 2022 beim FC Carl Zeiss Jena unter seinen Fittichen hatte. Scheder hatte fünf Jahre in Jena gespielt und überzeugt. Im letzten Sommer kehrte er zu seinem Heimatverein Bayreuth zurück, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Im Probetraining in Meuselwitz deutete er an, dass er die Offensive beleben kann.