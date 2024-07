Stürmer Paul Kämpfer läuft künftig für Regionalliga-Aufsteiger VFC Plauen auf. Der 20-Jährige verlässt RWE auf eigenen Wunsch. Er hatte noch einen Vertrag bis 2025 und war in der vergangenen Saison zu Oberligist VfB Auerbach verliehen worden. Kämpfer kam 2022 aus der U19 des Chemnitzer FC. Er bestritt 15 Partien für Erfurt, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Deutlich besser lief es in Auerbach, wo er in 30 Auftritten 23 Mal traf und auch sechs Assists beisteuerte.