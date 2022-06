Für Janik Mäder war das Punktspiel gegen die BSG Chemie Leipzig (4:1) das letzte im Trikot der Brandenburger, er wechselt die Seiten und schließt sich in der kommenden Saison den Leutzschern an. Kein unbekanntes Terrain für den 25 Jahre alten Offensivspieler, der in der Jugend beim FC Sachsen Leipzig kickte. Zudem kehrt Leihspieler und Rechtsaußen Luca Schulz, der sich bei den Cottbusern nicht so recht durchsetzen konnte, zum FC Hansa Rostock zurück.

Janik Mäder spielt kommende Saison für Chemie Leipzig. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports