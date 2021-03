Auf der Pressekonferenz betonte Romy Polster, dass sie beim Chemnitzer FC "etwas Neues, Stabiles haben" wollen, und dies sei mit der Verpflichtung von Marc Arnold nun gegeben. Arnold selbst, der im südafrikanischen Johannesburg zur Welt kam, erwartet beim CFC "eine spannende Aufgabe". Besonders war er über das Stillschweigen erfreut, da bis Freitag nichts von seiner Verpflichtung an die Öffentlichkeit gedrungen war: "Das zeugt von einem Vertrauensverhältnis." Er wolle alles tun, damit in Chemnitz bald wieder höherklassiger Fußball gespielt wird: "Langfristig wollen wir aus der Regionalliga rauskommen. Das aber mit Bedacht. Irgendwann wollen wir in die 3. Liga zurück, das muss das Ziel sein."



Polster ging sogar noch einen Schritt weiter: "Wir träumen von der 2. Bundesliga, müssen aber natürlich erst einmal den Schritt in die 3. Liga gehen. Da kann uns unter anderem auch das kaufmännische Wissen von Marc Arnold helfen." Einen Tipp hatte Polster noch: "Es geht solide und stetig aufwärts bei uns. Habt wieder Vertrauen in den Chemnitzer FC."