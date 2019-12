Nach 18 Spielen rangieren die Potsdamer zur Winterpause mit mageren elf Punkten nur auf dem vorletzten Platz der Nordost-Staffel. Mitte November dieses Jahres hatte sich der Verein von Chefcoach Marco Vorbeck getrennt, danach trainierte übergangsweise Matthias Boron die 03er. Vorstandsvorsitzender Archibald Horlitz ist vom neuen Mann an der Linie überzeugt: "Er bringt geballte Lebens- und Sporterfahrung mit." Als Spieler war Uzelac unter anderem in Kroatien und für den FC Gütersloh aktiv, als Trainer agierte er zuletzt beim VfB Oldenburg und war anschließend bei den Würzburger Kickers als Scout tätig.

Der Name Uzelac ist in Babelsberg nicht unbekannt. Franko Uzelac, Sohn von Predrag Uzelac, spielte in der vergangenen Saison für die Filmstädter. Im Sommer wechselte der Innenverteidiger zu Drittliga-Absteiger Fortuna Köln und kickt jetzt in der Regionalliga West.