Die U19 des Chemnitzer FC hat wieder neue Hoffnung geschöpft, die Klasse in der Bundesliga Nord/Nordost zu halten. Nach dem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg stehen die jungen Sachsen über dem Strich, was auch der Verdienst von Trainer Jonas Stephan ist. Der 30-Jährige trat im Sommer 2021 sein Amt bei den Chemnitzern an, zuvor war er im Trainerstab von Eintracht Braunschweig und feierte 2020 mit den Niedersachsen den Aufstieg in die 2. Bundeliga.