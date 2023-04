Lok Leipzig ohne Ziane wäre ohnehin kaum denkbar gewesen. Seit 2014 kickt der mittlerweile 31-Jährige beim Traditionsverein. Mittlerweile brachte er es auf 240 Spiele für Lok, erzielte dabei starke 110 Tore. Zuletzt ragte Ziane beim 4:1 gegen Lichtenberg vor einer Woche mit einem Dreierpack heraus. In der laufenden Saison steht der Stürmer mit 15 Tore auch wieder an der Spitze der Torschützenliste der Regionalliga Nordost.



Für Ziane selbst war die Verlängerung "eine Herzensangelegenheit". "Ich bin ein Verfechter von Vereinstreue und Loyalität, ich war fünf Jahre in Cottbus und seit 2014 bei Lok. Ich hatte hier viele Höhen und auch ein paar Tiefen und hoffe, dass bei Lok noch viele Höhen dazukommen." Der Zuschauerliebling schloss nicht aus, auch nach seiner aktiven Zeit eine Rolle beim 1. FC Lok einzunehmen.

Behält vorn immer den Durchblick: Djamal Ziane Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk