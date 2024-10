Mit den Einnahmen will der ZFC ein neues Athletik-Gebäude mit einer Größe von 200 Quadratmetern bauen. Die Zusage zum Benefizspiel gab RB-Repräsentant Perry Bräutigam schon am 2. Oktober, als das 75. Jubiläum der Zipsendorfer mit einer Feier ausklang. An diesem Abend kamen von den Gästen bereits über 10.000 Euro für das neue Haus zusammen. Den Antrag auf eine Sportförderung beim Landessportbund Thüringen stellte der Verein im Juli 2024. Im Rahmen des Abends wurde auch ZFC-Präsident Hubert Wolf mit der GutsMuths-Medaille in Gold durch den Landessportbund Thüringen geehrt.

Bildrechte: ZFC Meuselwitz