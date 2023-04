Die beiden Traumtore beim 2:0-Sieg in Lichtenberg sahen einige der mitgereisten Anhänger von Carl Zeiss Jena nur in der Zusammenfassung bei "Sport im Osten". Dutzende Fans des Fußball-Regionalligisten verpassten das Auswärtsspiel, weil sie am Bahnhof in Berlin von der Polizei festgehalten und kontrolliert worden waren. Dabei sollen die Beamten äußerst gewaltbereit vorgegangen sein.