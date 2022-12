Ob am Wochenende überhaupt noch einmal der Ball in der Regionalliga rollt, ist ungewiss. Einzig die Partien BFC Dynamo - Lichtenberg und Tennis Borussia Berlin - Berliner AK wurden noch nicht offiziell abgesagt. Die Vorhersage für das Wochenende lässt aber nichts gutes erahnen. Noch bis Sonntag sollen die Temperaturen in der Hauptstadt weiter über den Gefrierpunkt steigen.