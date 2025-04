Das Restprogramm hat es in sich. Nach dem Duell beim CFC am nächsten Samstag (14 Uhr live im MDR FERNSEHEN), kommt der VFC Plauen und am letzten Spieltag geht es nach Erfurt. Einfacher sind die Aufgaben allerdings auch für Halle nicht. BFC Dynamo, Hertha Zehlendorf und Greifswalder FC heißen die letzten drei Gegner.