Fußball | Aufstiegsreform zur 3. Liga Drittliga-Aufstockung auf 22 Teams: NOFV-Boss Winkler begrüßt Vorschläge zur Aufstiegsregelung

Vereinsvertreter aus den Regionalligen Nordost, Bayern und Nord sowie der 3. Liga hatten sich am vergangenen Donnerstag über eine mögliche Variante zu einem reformierten Aufstieg in die 3. Liga geeinigt. Der erarbeitete Vorschlag wurde nun am Mittwoch in Landsberg gemeinsam mit dem Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) diskutiert. Präsident Winkler zeigte sich mit der erzielten Einigung, die eine Aufstockung der 3. Liga ab 2024/25 auf 22 Teams vorsieht, zufrieden.