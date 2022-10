Wenn am heutigen Freitag (14.10.2022) das Präsidium des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes zu einer Sitzung zusammenkommt, soll es unter anderem um die Regionalliga-Aufstiegsregelung gehen. Das NOFV-Präsidium will sich mit allen ostdeutschen Verbandschefs darüber verständigen, ob der Verband einen Antrag von verschiedenen Vereinen zur Reformierung des Aufstiegs in die 3. Liga unterstützt.