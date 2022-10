Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) will sich am Freitag (14.10.2022) in einer Präsidiumssitzung auch mit der Aufstiegsregelung der Regionalligen beschäftigen. Das erfuhr "Sport im Osten" aus verschiedenen ostdeutschen Fußball-Landesverbänden.

Regionalligisten wollen Regelung kippen

Der NOFV reagiert damit auf den Vorstoß fast aller Nordost-Regionalligisten, die mit einem Antrag aus der vergangenen Woche die bisherige Aufstiegsregelung kippen wollen. In der Sitzung am Freitag will sich das NOFV-Präsidium darüber verständigen, ob der Verband die Vereine in ihrer Forderung nach einer neuen Aufstiegsregelung unterstützt. Um einen DFB-Bundestag einzuberufen, müssen sich sechs Landesverbände dieses Antrags annehmen.

Entscheidung am 19. November

Eine endgültige Entscheidung darüber könnte dann auf dem NOFV-Verbandstag am 19. November 2022 fallen. Im NOFV sind die sechs ostdeutsche Fußball-Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Auf dem Verbandstag im November soll der NOFV nach dem Plan der Regionalligisten einen Antrag auf Einberufung eines außerordentlichen DFB-Bundestages stellen. Dort soll dann schließlich die bisherige Aufstiegsregelung in die 3. Liga gekippt werden.

Kein direkter Aufstieg aller Meister

In der bisherigen, erst seit der Spielzeit 2020/21 geltenden, Regelung steigen aus den fünf Regionalligen vier Meister in die 3. Liga auf. Die Sieger der West- und Südwest-Staffeln haben den Aufstiegsplatz immer sicher. Die Regionalligisten aus Bayern, dem Norden und dem Nordosten müssen abwechselnd Aufstiegsspiele absolvieren. Nach der Saison 2020/21 stieg aus dem Nordosten Viktoria Berlin direkt auf, in diesem Sommer musste Nordost-Meister BFC Dynamo gegen Nord-Meister Oldenburg in zwei Aufstiegsspiele – in denen der BFC scheiterte.

Regionalligisten wollen "Chancengleichheit"