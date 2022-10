Für Marc Arnold, Geschäftsführer des CFC, ist die Situation nicht zu erklären. "Wir haben definitiv mit mehr Unterstützung von Seiten des Verbandes gerechnet. Umso überraschender kam für uns die Entscheidung am Freitag. Klar ist für uns, dass es keine Option ist, die aktuell geltende Aufstiegsregelung ohne weitere Bemühungen bis zum nächsten Ordentlichen DFB-Bundestag im Jahr 2025 weiterlaufen zu lassen", lässt sich Arnold in einer Pressemitteilung des Vereins zitieren.

Der Chemnitzer FC steht mit seinem Ärger nicht alleine da. Auch Carl Zeiss Jenas Geschäftsführer Chris Förster fand bereits deutliche Worte in Richtung des Verbands. Besonders schmerzhaft sei dabei, dass der Verband sich mit der Entscheidung vermeintlich gegen die Interessen seiner Mitglieder stelle, die er vertreten soll und Zeitmangel als Begründung vorschiebe, so Förster. Ähnliche Töne kamen von Thomas Löwe (Präsident Lok Leipzig) und Frank Kühne (Präsident Chemie Leipzig) am Rande des Leipziger Derbys (ab Minute 00:58 im Video).