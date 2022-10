Der Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, erklärte im Anschluss an die dreistündige Sitzung im MDR-Interview: "Der außerordentliche Bundestag macht nur dann Sinn, wenn man konkrete Vorschläge hat und solche sind nicht gemacht worden. Insofern ist das ein Schnellschuss und Schnellschüsse sind nie gut." Man werde der Verbandsversammlung im November vorschlagen, diesen Antrag der Vereine abzulehnen, weil ein außerordentlicher Bundestag im Augenblick sinnfrei sei, so Stahlknecht weiter.

Stattdessen werde das NOFV-Präsidium einen Alternativantrag mit der Bitte um Zustimmung vorlegen. Der Inhalt werde noch formuliert, soll aber einen Dank an die Vereine, die das Thema angeschoben haben, beinhalten. "Wir haben schon Interesse an einer fairen Regelung für die Zukunft", so Stahlknecht, der aufgrund der Bedeutung dieses Themas auf Gründlichkeit vor Schnelligkeit setzt. So soll der NOFV gemeinsam mit den Landesverbänden Möglichkeiten ausloten und einen Kompromissvorschlag erarbeiten, über die dann im besten Fall beim nächsten regulären Bundestag 2025 abgestimmt werden soll.



NOFV-Präsident Hermann Winkler sagte dem MDR: "Wir haben das gleiche Anliegen wie unsere Vereine, aber über den Weg dorthin sind wir uns nicht einig. Wir halten es für nicht zielführend, einen außerordentlichen Bundestag zu beantragen und noch keine Entscheidungsgrundlage zu haben, worüber dort überhaupt abgestimmt werden soll."