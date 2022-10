Die NOFV-Verantwortlichen um Verbandspräsident Hermann Winkler und den Präsidenten des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), Holger Stahlknecht, hatten in einer Präsidiumssitzung in der vergangenen Woche das Bestreben der Vereine als unüberlegt empfunden. Es fehle schlicht an Vorbereitungszeit, um einen entsprechenden Antrag erfolgreich auf DFB-Ebene durchzubringen, so das Gegenargument. Eine offizielle Entscheidung über das Bestreben der Vereine wird allerdings erst am 19. November auf dem 10. Ordentlichen Verbandstag des NOFV gefällt.

Die Vereine wollen in den nächsten drei Wochen gemeinsam mit Klubs aus dem Norden und aus Bayern einen Lösungsvorschlag erarbeiten und diesen einbringen. Wie die "Bild" am Donnerstag (20.10.2022) berichtet, ist ein entsprechendes Treffen von Vereinsvertretern in Leipzig geplant. Auch ein favorisiertes Modell zur Neuregelung des Aufstiegs soll es geben. Demnach sollen die Erstplatzierten in einer Meisterrunde vier Aufsteiger ausspielen. Jeder Verein tritt jeweils einmal gegen einen der Konkurrenten an. Über das Heimrecht soll per Losverfahren entschieden werden. Dadurch hätte jeder Staffelsieger die gleiche Chance auf den Aufstieg.