Fußball | Aufstieg in die 3. Liga Treffen in Leipzig - Mammutrunde gegen die Ungleichbehandlung

Hauptinhalt

Es ist ein Treffen, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Am Donnerstag (3. November) kommen Vereine aus den Gebieten der Regionalligen Nord, Nordost und Bayern zusammen, um eine gemeinsame Position in der Aufstiegsfrage zu erarbeiten. Ab 14 Uhr beginnt die große Diskussionsrunde im VIP-Bereich des Bruno-Plache-Stadions in Leipzig.