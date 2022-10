Zahlreiche ostdeutsche Regionalliga- und Drittligavereine wollen die bisherige Regelung mit rotierenden Aufstiegsspielen zwischen den Meistern der Nord-, Nordost- und Bayern-Staffel abschaffen. Hermann Winkler, Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) zeigt dafür grundsätzliches Verständnis: "Wir stehen zu einhundert Prozent an der Seite unserer Regionalligavereine." Er und das NOFV-Präsidium empfinden die bestehenden Bestimmungen als Ungerechtigkeit, dass es im Westen und Südwesten einen festen Aufsteiger gibt und die Vereine im Nordosten in die Relegation müssen. Er würde seit "Monaten dafür kämpfen, dass wir das Thema nochmal auf die Tagesordnung setzen".

Allerdings sieht Winkler die Forderung der NOFV-Vereine, dazu einen Außerordentlichen Bundestag abzuhalten, als nicht "zielführend". Er begründet dies mit der Kürze der Zeit, denn in neun Wochen, also während der Fußball-WM in Katar, müsste vom Deutschen Fußball-Bund ein Außerordentlicher Bundestag organisiert werden, der mit all dem verbundenen logistischen Aufwand ca. 150.000 Euro verschlingen würde. Neben der Kostenfrage befürchtet Winkler zudem, dass in diesen neun Wochen keine mehrheitsfähige Vorlage für eine Abstimmung erarbeitet werden könne.