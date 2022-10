Allerdings sieht Winkler die Forderung der NOFV-Vereine, dazu einen Außerordentlichen Bundestag abzuhalten, als nicht "zielführend". Er begründet dies mit der Kürze der Zeit, denn in neun Wochen, also während der Fußball-WM in Katar, müsste vom Deutschen Fußball-Bund ein Außerordentlicher Bundestag organisiert werden, der mit all dem verbundenen logistischen Aufwand ca. 150.000 Euro verschlingen würde. Neben der Kostenfrage befürchtet Winkler zudem, dass in diesen neun Wochen keine mehrheitsfähige Vorlage für eine Abstimmung erarbeitet werden könne.