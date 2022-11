Am Donnerstag war die Partie wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Poststadion abgesagt worden. Was auf Leipziger Seite für Verwunderung gesorgt hatte. "Sowohl die Regenmengen als auch das Wetter der letzten Tage und die Prognosen machen die Spielabsage für uns absolut nicht nachvollziehbar", hieß es in einem Statement des Vereins.