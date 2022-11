"Seit einiger Zeit beobachten wir, dass Spiele immer wieder mehr oder weniger willkürlich verlegt werden. Die Planungen der Fans werden damit über den Haufen geworfen, nicht selten bleiben finanzielle Einbußen bei den Fans. Die neuen Termine werden oftmals, wie in dem jetzigen Fall, auf Wochentage verlegt, so dass es für die meisten Fans unmöglich ist, ihre Mannschaft zu begleiten. Dieser Trend, die Häufung solcher Verlegungen, oftmals auch kurzfristig, befremdet uns sehr", heißt es in einer Erklärung des BFC, der Verbände und Polizei zum Umdenken auffordert. Die jetzige Verschiebung wegen einer seit längerer Zeit bekannten Demonstration sei nicht nachvollziehbar. Man hätte zudem deutlich früher einen Spieltermin organisieren können.