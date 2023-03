Die Verteidiger Marcel Hoppe und Ken Gipson werden dem FC Carl Zeiss Jena auch über die Saison hinaus erhalten bleiben. Das verkündete der Regionalligist am Freitag (17. März 2023). Die Verträge beider Spieler wären im Sommer ausgelaufen.

Marcel Hoppe bleibt bis 2025 in Jena. Bildrechte: IMAGO/Bild13

Zwei Garanten in der Abwehr

Mit Gipson und Hoppe hält der FCC zwei seiner wichtigsten Verteidiger, die gemeinsam in der laufenden Saison auf über 3.500 Einsatzminuten in der Regionalliga Nordost kommen - Hoppe spielte dabei bis auf zwei Partien an jedem Spieltag durch und erzielte sogar ein Tor beim glorreichen 6:0-Auswärtssieg gegen TeBe am zweiten Spieltag.

Linksverteidiger Hoppe, der im Sommer 2021 aus Cottbus an die Kernberge wechselte und allein in dieser Saison auf bereits 26 Pflichtspieleinsätze zurückblicken kann, unterschrieb am Freitag ebenso wie Defensivallrounder Gipson (27), der im Sommer des letzten Jahres aus Großaspach zum FCC stieß, einen bis Sommer 2025 laufenden Vertrag.

Hier entsteht etwas Ken Gipson

"Ich fühle mich in Jena extrem wohl und weiß, was ich am Verein, den Fans und der Stadt habe", äußerte sich Hoppe gegenüber dem Verein. Zudem spüre er das Vertrauen des Trainerteams und freue sich, im bald fertiggestellten Jenaer Stadion auftreten zu dürfen.