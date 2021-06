Vor den angekündigten juristischen Schritten hatte Präsident Frank Kühne bereits am Freitagabend auf MDR-Nachfrage betont: "Wir müssen jetzt mit der Situation leben und Geld in die Hand nehmen. Eine andere Chance haben wir ja nicht." Chemie wird nun zunächst eine mobile Flutlichtanlage installieren, die Kosten von bis zu 100.000 Euro verursachen wird und laut "Leipziger Volkszeitung" auch schon auf einem Trainingsplatz des englischen Traditionsklubs FC Liverpool zum Einsatz kam.



Abseits der kostspieligen Interimslösung halten die Verantwortlichen an ihrem "dem NOFV vorgelegten Zeitplan 'Fertigstellung Flutlicht bis zur Saison 2022/23' fest. Nach dem sich fast eineinhalb Jahre hinziehenden Genehmigungsverfahren des Bauvorantrages bei der Stadt Leipzig soll in Kürze der endgültige Bauantrag gestellt werden.