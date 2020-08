"Lucas ist beidfüßig und kann daher beide Außenpositionen, sowohl offensiv als auch defensiv, spielen. Er ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der über einen guten Spielaufbau und Torabschluss verfügt", lobte Chemies Sportlicher Leiter Andy Müller-Papra den Neuzugang. Surek wurde einst beim Halleschen FC ausgebildet und sammelte anschließend bei der U23 des 1. FC Köln, Germania Halberstadt sowie Rot-Weiß Erfurt bis dato 72 Regionalliga-Einsätze (Sechs Tore, acht Vorlagen). Ihm selbst sei die Entscheidung für Chemie "durch die Heimatnähe" leicht gefallen. "Ich möchte dem Team mit meiner offensiven Power weiterhelfen und mit Toren und Vorlagen dazu beitragen, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu realisieren", bekannte Surek.

Routinier Benjamin Boltze. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Am Abend zuvor hatte die BSG mit Surek auf dem Feld das Heimtestspiel gegen Oberligist VfL Halle klar mit 3:0 für sich entscheiden können. Routinier Benjamin Boltze ebnete mit einem wunderbaren Freistoßtreffer vor der Pause (32.) den Weg zum Erfolg. Nach Wiederanpfiff schraubten Neuzugang Benjamin Luis und Florian Schmidt das Ergebnis binnen gut zehn Minuten noch in die Höhe (51./62.). Am Samstag - genau eine Woche vor dem Regionalliga-Auftakt gegen den BFC Dynamo - reist das Team von Cheftrainer Miroslav Jagatic zur Generalporbe nach Osterwieck/Berßel. Dort wartet Ligakonkurrent Germania Halberstadt (14 Uhr).