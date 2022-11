Das Spiel der BSG Chemie Leipzig gegen den BFC Dynamo wird am kommenden Dienstag über die Bühne gehen. Ein Gesprächsversuch der Leipziger mit der Polizei am Dienstag (22.11.2022) brachte nicht das erwünschte Ergebnis, den ursprünglichen Austragungstermin zu halten. Eigentlich war die Partie für den 26. November terminiert. Die Polizei hatte wegen mehreren Demonstrationen in Leipzig eine Verschiebung des Regionalliga-Spieles angeordnet. Die Leutzscher hatten angemahnt, dass bereits über 4.000 Tickets verkauft worden seien. Zudem sei "eine kurzfristige Verlegung auf einen Dienstagabend schlichtweg nicht stemmbar".