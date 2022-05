"Ich bin sehr glücklich, weiterhin ein Teil von Chemie zu sein. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr hier in Leutzsch" – mit diesen Worten unterstrich Defensivspieler Paul Horschig am Freitag (6. Mai) seine Vertragsverlängerung bei der BSG Chemie Leipzig.

Horschig war im vergangenen Sommer von Regionalliga-Konkurrent VfB Auerbach zu den Grüßen-Weißen gewechselt, wo sich der heute 22-Jährige im Männerfußball etabliert hatte. Ausgebildet wurde Horschig im Nachwuchs von Borea Dresden und dem FC Erzgebirge Aue. Bei den Veilchen bekam er am 34. Spieltag der Saison 2018/19 unter Trainer Daniel Meyer gegen den SV Darmstadt sogar sechs Zweitliga-Minuten.



In der laufenden Spielzeit hat sich Paul Horschig nicht zuletzt in den vergangenen zwei Monaten als feste Größe in der Innenverteidigung entwickelt. Insgesamt setzte ihn BSG-Trainer Miroslav Jagatic wettbewerbsübergreifend in bis dato 32 Pflichtspielen ein. Teammanager Daniel Heinze erläuterte: "Paul ist ein junger Spieler, der bereits sehr erfahren wirkt. Er hat sich das ganze Jahr durch seine Einsatzbereitschaft und seinen unbedingten Willen ausgezeichnet. Am Anfang fehlte ihm etwas die Geduld, aber er hat sich durchgebissen."