CFC-Sportchef Marc Arnold (li.) und Trainer Daniel Berlinski (re.) freuen sich auf den Neuzugang. Bildrechte: imago images/Picture Point

Von dort kommt Felix Brügmann nun nach Sachsen. Der 29-Jährige hat bei den Himmelblauen einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis Sommer 2023 unterschrieben. CFC-Sportgeschäftsführer Marc Arnold freute sich in einer ersten Stellungnahme auf einen "waschechten Mittelstürmer", den man "in unserer Liga besser in seinen eigenen Reihen hat." Brügmann, dessen Bruder Florian für die BSG Chemie Liepzig aufläuft, ließ in der CFC-Mitteilung über die Gründe für seine Entscheidung anklingen, dass "ich wieder bei einem Traditionsverein mit einer großen Fanbase spielen kann."



Er hatte sich nach Stationen unter anderen bei Lok Leipzig, dem Berliner AK, Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus erst im vergangenen Sommer der VSG angeschlossen. Wetbbewerbsübergreifend kam er in Regionalliga und Berlinpokal auf zehn Treffer in 25 Einsätzen. Seinen einzigen Assist für Altglienicke steuerte er übrigens beim 2:0-Auswärtssieg im August in Chemnitz bei.