Regionalligist Chemnitzer FC ist nach rund dreiwöchiger Winterpause am Montag (04.01.2021) ins Jahr 2021 gestartet. Cheftrainer Daniel Berlinski konnte zum Jahresauftakttraining im Sportforum Chemnitz insgesamt 20 Feldspieler und drei Torhüter begrüßen.

Ebenfalls dabei ist Robert Zickert. Der Innenverteidiger wurde bereits vor dem Jahreswechsel nach überstandener Knieverletzung schrittweise an das Teamtraining herangeführt. Mit Max Roscher rückt zudem ein weiteres Eigengewächs ins Mannschaftstraining der Profis auf. "Max hat in den Trainingseinheiten bei den Profis, die er bereits zum Ende des Jahres 2020 absolvieren durfte, ein gutes Bild abgegeben und sich behauptet. Wir freuen uns, solche Jungs aus unserem eigenen Nachwuchsleistungszentrum hochziehen zu können“, erklärte CFC-Sportdirektor Armin Causevic.

Auch Benjika Caciel durfte sich vorstellen. Der 19-jährige Mittelstürmer wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet und darf in den kommenden Tagen zur Probe beim Chemnitzer FC sein Können zeigen. Jakub Jakubov hingegen war beim Jahresauftakt nicht dabei. Den Keeper plagen noch leichte Schmerzen im rechten Knie. Er wird in den kommenden Tagen ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren.