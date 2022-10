Entsprechend groß ist auf beiden Seiten die Vorfreude. Und nein, einen Favoriten gebe es nicht, erklärten zum wiederholten Mal die beiden Trainer Miroslav Jagatic und Almedin Civa. Aber eins stellte der Chemie-Coach klar: "Wer keinen Bock auf ein Derby hat, hat im Verein nichts zu suchen. Klar hast du Bock. Als Trainer habe ich eher einen kühlen Kopf zu bewahren, muss eher bremsen, Psychologe sein." Sieht auch sein Gegenüber so: "Ein Derby und wir spielen Zuhause und wollen Gas geben und gewinnen."

Die Gastgeber gehen dabei mit einem kleinen Handicap in die Partie. Neben Djamal Ziane, der wegen eines Infektes wohl nicht rechtzeitig fit wird, muss auch Sturmkollege Osman Atilgan zuschauen. Der Heißsporn hatte sich in Cottbus eine völlig unnötige Ampelkarte abgeholt und ist nun gesperrt. "Er ist ein emotionaler Spieler. Was er gemacht hat, tut ihm und uns weh, und seinem Geldbeutel", erklärte Lok-Kapitän Sascha Pfeffer. Civa muss nun bis Sonntag überlegen, wie er sei Sturmduo – das erzielte immerhin bereits acht Tore – ersetzen kann. "Die Ausfälle wiegen schwer. Aber wir haben andere Spieler, die auch Stürmer spielen können."