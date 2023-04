Wie Lok Leipzig am Mittwoch (05.04.2023) mitteilte, erhält der Keeper einen Vertrag bis 2024. Dogan war im letzten Sommer vom Chemnitzer FC, wo er in zwei Jahren 19 Spiele bestritten hatte, an die Pleiße gewechselt und wurde dort die Nummer eins. Insgesamt absolvierte er 16 Spiele für die "Blau-Gelben". "Für mich war klar, dass ich Isa auch in der nächsten Saison bei Lok sehen möchte. Nachdem wir uns über den Verlauf der Saison ausgetauscht hatten, war klar, dass wir die Option zur Vertragsverlängerung ziehen", begründete Trainer Almedin Civa.

Lok Leipzig zieht die Option auf Vertragsverlängerung bei Isa Dogan. Bildrechte: 1. FC Lok Leipzig