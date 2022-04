Fußball | Regionalliga Das Hinspiel mach Mut – Carl Zeiss Jena gastiert bei Ligaprimus BFC Dynamo

33. Spieltag

Die historische Bilanz zwischen dem BFC Dynamo und Carl Zeiss Jena fällt gemischt aus, in dieser Saison sind die Berliner klar im Vorteil: Von den letzten elf Spielen haben sie neun gewonnen. Allerdings nicht das Hinspiel. Auch am Sonntag (16 Uhr im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) will der FCC überraschen.